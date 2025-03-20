قوات الاحتلال تبدأ عملية برية في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بدء عملية برية على محور الساحل في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن الجيش والشاباك هاجما قبل إطلاق العملية بنى تحتية ونقاط إطلاق قذائف مضادة للدروع تابعة لحماس في منطقة بيت لاهيا.

وأضاف: «تهاجم قواتنا في أنحاء قطاع غزة في هذه الأثناء، وستواصل العمل ضد المنظمات الفلسطينية في القطاع وإزالة أي تهديد على مواطني إسرائيل»، بحسب مزاعمه.

واستأنفت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، فجر الثلاثاء الماضي، بعد توقف لأكثر من شهرين، ما أسفر عن استشهاد ما يزيد على 400 مواطن أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة المئات بجروح مختلفة.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 48,572 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112,032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.