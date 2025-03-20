مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص في حادث سير في نيجيريا

قالت الشرطة، أمس الأربعاء، إن 6 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بالقرب من عاصمة نيجيريا أبوجا، عقب اصطدام مقطورة بسيارات متوقفة؛ مما أدى لاندلاع النيران بها.

وأكدت قيادة الشرطة الاتحادية في منطقة العاصمة، أن الحادث وقع على طريق سريع مزدحم بالقرب من جسر بيانيا في أيو، على بعد 10 كيلومترات (6 أميال) من وسط المدينة، عقب أن فقد سائق مقطورة محملة بالأسمنت السيطرة عليها واصطدم بـ14 مركبة كانت متوقفة؛ بسبب الازدحام المروري.

وأضاف بيان قيادة الشرطة: "الحادث أسفر عن اندلاع حريق في 14 مركبة".

وأوضح: "أعقب الحادث ذعر وفوضى بعدما هرع المارة وسائقو الدراجات البخارية إلى مكان آمن".

وقالت الشرطة، إنه تم انتشال 6 ضحايا من بين الحطام ونقلهم للمستشفى، ولكن تم تأكيد وفاتهم.