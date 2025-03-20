ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا بنسبة طفيفة خلال الأسبوع الماضي

ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة بنسبة طفيفة خلال الأسبوع الماضي، ولكن عمليات تسريح العاملين مازالت عند أدنى مستوى تاريخي.

وارتفع طلبات إعانة البطالة بواقع 2000 لتصل إلى 223 ألف خلال الأسبوع الذي انتهى في 15 مارس الماضي، حسبما أعلنت وزارة العمل اليوم الخميس. وهذا يعد أقل من توقعات المحللين بتسجيل 224 ألف طلب جديد.

ويشار إلى أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية تعد مؤشرا على عمليات تسريح الوظائف، وقد تراوح ما بين 200 ألف و250 ألف خلال الأعوام الماضية.

ولم يتضح بعد متى سيظهر تأثير عمليات شطب الوظائف التي أمرت بها وزارة الكفاءة الحكومية في تقرير تسريح العاملين، على الرغم من أن تقرير الوظائف الذي أصدرته وزارة العمل في فبراير الماضي أظهر أن الحكومة الاتحادية شطبت 10 آلاف وظيفة، فيما يعد أعلى عدد يتم تسجيله منذ يونيو 2022.

ولا يتوقع الاقتصاديون، أن يكون لعمليات تسريح العاملين تأثير على تقرير الوظائف لشهر مارس الجاري.

وأوضحت وزارة العمل، أن أصحاب الأعمال أضافوا 151 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 4.1%.

وارتفع عدد الأمريكيين الذين تلقوا إعانات بطالة خلال الأسبوع الذي انتهى في الثامن من الشهر الجاري بواقع 33 ألف طلب ليصل إلى 1.89 مليون.