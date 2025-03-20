المؤرخة البريطانية بقناة BBC بيتاني هيوز صاحبة الـ500 مليون متابع تشارك في النسخة التاسعة من قمة صوت مصر أبريل القادم

تستضيف "قمة صوت مصر" Narrative Summit في نسختها التاسعة هذا العام المؤرخة البريطانية ومقدمة البرامج العالمية "بيتاني هيوز"، والمصور العالمي المبدع "ماريو تيستينو" ضمن نخبة من المتحدثين الدوليين المشاركين في القمة. والتي تعقد في الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2025 بمنطقة البحر الأحمر، برعاية وحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار، والشباب والرياضة، وبقيادة القطاع الخاص.. كما يحظى المؤتمر بحضور نخبة من المتحدثين من المسئولين والخبراء وكبار رجال الأعمال المحليين والدوليين.

و"بيتاني هيوز" هي مؤرخة حائزة على العديد من الجوائز، ومؤلفة ومقدمة برامج تليفزيونية، كرست السنوات الـ 25 الماضية للدراسة المتعمقة والشاملة للتاريخ. وأولت اهتمام خاص بالحضارة المصرية القديمة وقدمت فيلمين تسجيليين عنها أحدهما بعنوان "العوالم القديمة-الحضارة المصرية" والأخر بعنوان "النيل: نهر مصر العظيم" وكانت أول مؤرخة نسائية تقدم سلسلة تاريخية على قناة BBC البريطانية.

كما أنها كتبت وقدمت أكثر من 50 فيلمًا وثائقيًا وبرنامجًا إذاعيًا لصالح BBC، وNetflix، وDiscovery، وغيرهم وحازت العديد من أعمالها على جوائز. ويشاهد برامجها بانتظام أكثر من 500 مليون شخص حول العالم. وأصدرت كذلك عدة كتب منها كتاب "إسطنبول – حكاية ثلاث مدن" الذي وصل إلى قائمة الكتب الأكثر مبيعًا في صحيفة صنداي تايمز وتم ترشيحه لجائزة رونسيمان، وترجم إلى خمس عشرة لغة.

ومن المشاركين والمتحدثين في القمة أيضاً المصور العالمي "ماريو تيستينو" وهو مخرج إبداعي، وروائيٍ مبدع، وهو أحد أكثر مصوري الأزياء والبورتريه تأثيرًا في عصرنا. عُرضت أعماله الفوتوغرافية في متاحف مرموقة حول العالم، بما في ذلك المعرض الوطني للصور في لندن، ومتحف الفنون الجميلة في بوسطن، ومتحف متروبوليتان في طوكيو، وغيرها.

وعلى مدار مسيرته المهنية المتميزة التي امتدت لأكثر من 40 عامًا، قدم "تيستينو" إسهامات كبيرة كمخرج إبداعي ومصور بارز، ومحرر وجامع للفنون ورائد أعمال. وفي مجالات الموضة والجمال يُعتبر "تيستينو" قوة إبداعية رائدة ساهمت في نجاح العديد من العلامات التجارية الفاخرة، حيث ابتكر صورًا لأسماء شهيرة مثل غوتشي، وبربري، وفيرساتشي، وشانيل، وإستي لودر، ودولتشي آند غابانا. كما زينت صوره صفحات العديد من المجلات العالمية الشهيرة مثل Vogue وVanity Fair.

ومن جانبها قالت لمياء كامل مؤسس قمة صوت مصر ومساعد وزير السياحة للترويج السابق والرئيس التنفيذي لشركة سي سي بلاس تعليقاً على مشاركة المتحدثين الدوليين إن مشاركة شخصيات بارزة ومؤثرة من المتحدثين الدوليين مثل "بيتاني هيوز" و "ماريو تيستينو"هي إضافة كبيرة للقمة، وتأكيداً على هدف قمة صوت مصر في تقديم رؤى مبتكرة وفتح أفاق التعاون الثقافي والاقتصادي والسياحي بين مصر والعالم. نحن نسعى أن تكون القمة منصة فريدة لتبادل الخبرات وصياغة مستقبل واعد للاستثمار والسياحة في مصر.