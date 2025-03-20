طالب ممثل فرنسا لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافو، بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لدى حركة حماس، واصفا احتجازهم بأنه «لا إنساني وأنهم تحملوا تعذيبا» على حد تعبيره، معتبرًا ذلك في الوقت ذاته «جريمة شنعاء».

وشدد خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن، مساء الخميس، على احترام القانون الإنساني واحترام كرامة الشخص، مطالبا بحق المحتجزين بأن تزورهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأن «تضع حماس حدًا لمعاملة الرهائن المهينة، بما في ذلك استعراض عمليات الإفراج» حسب قوله.

وقال إن «فرنسا تقر بحق وواجب إسرائيل في حماية البلد والشعب الإسرائيلي والحق في الدفاع عن نفسها، وتدين إطلاق حماس الصواريخ ضد إسرائيل، واستخدام حماس التعذيب والعنف الأعمى».

وفي الوقت ذاته، أكد أن «فرض المزيد من المعاناة على الشعب الفلسطيني «لن يجعل إسرائيل أكثر أمنا»، منتقدا استئناف إسرائيل القصف لضمان الإفراج عن المحتجزين، معتبرا أنه «ليس حلا وفرنسا تدين هذه الأعمال».

كما أدان ممثل فرنسا لدى الأمم المتحدة، الحصار الإنساني من قبل السلطات الإسرائيلية والهجمات على مبنى الأمم المتحدة التي أسفرت عن مقتل موظف وإصابة آخرين، أمس الأربعاء.

ودعا الأطراف كافة إلى «العودة إلى مسار اتفاق 17 يناير، والإفراج غير المشروط عن كل الرهائن، واستئناف تدفق المساعدات الإنسانية، ووقف إطلاق النار، وإطلاق مفاوضات السلام»، مؤكدا كامل دعم فرنسا لجهود الولايات المتحدة ومصر وقطر لضمان أن يعود الجميع لمسار وقف إطلاق النار.