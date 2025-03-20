الدوسري يقود هجوم السعودية أمام الصين في التصفيات المؤهلة للمونديال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، تشكيلة الأخضر لمواجهة الصين، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية الحاسمة، المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتواجد المنتخب السعودي المركز الثالث في المجموعة الثالثة، برصيد 6 نقاط، وهو نفس رصيد منتخب الصين، صاحب المركز السادس والأخير، وكذلك إندونيسيا والبحرين، الرابع والخامس على الترتيب.

يُشار إلى أن المنتخب الياباني يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 19 نقطة، وخلفه أستراليا في المركز الثاني، برصيد 10 نقاط.

وجاء تشكيل السعودية التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: نواف بوشل - حسن كادش - حسان تمبكتي - سعود عبد الحميد.

الوسط: ناصر الدوسري - مصعب الجوير - فيصل الغامدي.

الهجوم: سالم الدوسري - فراس البريكان - أيمن يحيى.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

"أحمد الكسار - حامد يوسف - جهاد ذكري - سعد آل موسى - علي لاجامي - مهند الشنقيطي - زياد الجهني - تركي العمار - مهند آل موسى - مروان الصحفي - عبد الله الحمدان - عبد الله آل سالم".