كتائب القسام تعلن مسئوليتها عن قصف تل أبيب بالصواريخ

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، مسئوليتها عن قصف تل أبيب بالصواريخ.

وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس، إنها قصفت مدينة تل أبيب برشقة صاروخية، رداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

من جانبه، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، بدوي صفارات الإنذار وسط إسرائيل، بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

جاء ذلك في تدوينة مقتضبة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة سقوط الصواريخ على مدينة تل أبيب.

Sirens are sounding in southern Tel Aviv following rocket launches from the Gaza Strip. pic.twitter.com/Gojd2cxRb0

— OSINTWarfare (@OSINTWarfare) March 20, 2025

واستأنفت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، فجر الثلاثاء الماضي، بعد توقف لأكثر من شهرين، ما أسفر عن استشهاد ما يزيد على 400 مواطن أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة المئات بجروح مختلفة.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 48,572 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112,032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.