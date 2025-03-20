ارتفاع حصيلة ضحايا استئناف العدوان على غزة إلى 506 شهداء و909 جرحى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ فجر الثلاثاء، إلى 506 شهداء و909 جرحى.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس، إن الشهداء بينهم 200 طفل، و155 رجلا، و112 امرأة، و39 من كبار السن.

وأشارت إلى أن الإصابات توزعت كالآتي: 352 رجلًا، و303 أطفال، و205 نساء، و49 من كبار السن.

ولفتت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر لعام 2023، إلى 49 ألفًا و617 شهيدا، و112 ألفا و950 جريحا.

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع عملياتها البرية في قطاع غزة، عقب استئناف الحرب.

وفي الساعات الأخيرة، داهم جيش الاحتلال مناطق إضافية في شمال قطاع غزة، بعد أن انسحب عقب وقف إطلاق النار منذ نحو شهرين