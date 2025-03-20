صعود مؤشرات أسواق المال العربية وانخفاض محدود لبورصة أبوظبي

أنهت أسواق المال العربية تعاملاتها، اليوم الخميس، على ارتفاع جماعي، باستثناء بورصة أبوظبي التي أغلقت على تراجع محدود.

البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع في مؤشراتها، بإجمالي قيم تداول بلغت 3.66 مليار جنيه، وصعد المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.05% ليغلق عند 31,677.58 نقطة.

وجاء سهم شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية على رأس قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 18.70% ليغلق عند 177.9 جنيه، بينما جاء سهم حق اكتتاب شركة النصر للملابس والمنسوجات في المركز الثاني بنسبة 17.98% ليغلق عند 3.01 جنيه.

بورصة السعودية

أغلق المؤشر الرئيسي "تاسي" على ارتفاع بنسبة 0.43% مسجلًا 11,760.32 نقطة، بإجمالي تداولات بلغت 5.89 مليار ريال.

وتصدر سهم شركة بترو رابغ قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 9.87% ليغلق عند 7.6 ريال، بينما كان سهم شركة سناد القابضة الأكثر انخفاضًا بنسبة 6.91% ليغلق عند 12.40 ريال.

سوق أبوظبي المالي

أغلق سوق أبوظبي المالي على انخفاض بنسبة 0.7% عند مستوى 9,368.07 نقطة، بتداولات بلغت 874.0 مليون درهم.

وتصدر الأسهم المرتفعة سهم شركة أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 12% ليغلق عند 5.88 درهم، بينما تصدر الأسهم الأكثر انخفاضًا سهم شركة رابكو للاستثمار بنسبة 8.3% ليغلق عند 1.5 درهم.

سوق دبي المالي

أغلق المؤشر العام لسوق دبي على ارتفاع بنسبة 0.2% عند مستوى 5,131.36 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 456.7 مليون درهم.

وجاء سهم شركة الفردوس القابضة في قائمة الأكثر ارتفاعًا بنسبة 2.4% ليغلق عند 293 سنتًا، بينما جاء سهم بنك الإمارات للاستثمار في صدارة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة 9.7% ليغلق عند 80.3 درهم.

السوق الكويتية

اختتم مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت التعاملات على ارتفاع بنسبة 0.60% عند مستوى 8,547.05 نقطة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 77.3 مليون دينار.

وجاء سهم شركة الاتصالات الكويتية في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 2.7% ليغلق عند 570 فلسًا كويتيًا، في حين تصدر سهم شركة الاستثمارات الوطنية قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة 2.34% ليغلق عند 250 فلسًا كويتيًا.