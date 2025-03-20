رسالة دكتوراه تناقش استخدام صور الأقمار الصناعية بدقة أعلى مجانا في المجالات المتعلقة بالاستشعار عن بعد

حصل الباحث محمد المليجي، على درجة الدكتوراة في تكنولوجيا النقل البحري "المسح الهيدروغرافي" والاستشعار عن بُعد، من معهد الدراسات العليا البحرية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك عن رسالته بعنوان «دمج بيانات الطائرات المسيرة / القمر الصناعي Sentinel-2 لتحديد خط الساحل ورسم الخرائط الساحلية وتصنيفها».

واستخدم الباحث في رسالته التي أجريت بالتعاون مع جهات بحثية متعددة، تقنيات التعليم العميق (Deep Learning) لدمج الصور منخفضة الدقة التي توفرها الأقمار الصناعية مجانًا، مع الصور عالية الدقة من الطائرات المسيرة، ما أسفر عن تحسين دقة صور الأقمار الصناعية بنسبة 25%.

ويتيح هذا الإنجاز للباحثين استخدام صور الأقمار الصناعية بدقة أعلى مجانًا، وبناءً عليه تم استخلاص تآكل الشواطئ الناتج عن الاحتباس الحراري وارتفاع منسوب المياه بشكل أكثر دقة، وبالتالي دعم عمليات اتخاذ القرار في هذا المجال.

وتمت الدراسة تحت إشراف نخبة من الخبراء، وهم: الدكتور أحمد الرباني – أستاذ هندسة الجيوماتكس بجامعة تورنتو متروبوليتان بكندا، والمشرف الأول على الرسالة والذي أمد الباحث بصور عالية الدقة عبر الطائرات المسيرة (DRONE).

كما أشرف على الرسالة أيضاً الدكتور سعد مصباح عبدالرحمن – مستشار رئيس الأكاديمية لشؤون التعليم، بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، واللواء بحري دكتور محمد إسماعيل محسب – المساح المسؤول بشركة فوجرو ورئيس شعبة البحوث سابقًا بالقوات البحرية.

وأثنى الباحث في كلمته، على الدعم المتواصل فى البحث العلمى، والمقدم من الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية، مما وفر استخدام موارد الأكاديمية العلمية والتقنية للخروج بمثل هذا البحث العلمى، كما توجه بالشكر إلى الربان الدكتور هشام هلال عميد معهد الدراسات العليا البحرية، والربان الدكتور احمد سعد رئيس قسم الدراسات الأساسية البحرية، على دعمهما المتواصل لإخراج هذا العمل بالصورة المشرفة، وتذليل جميع العقبات التى تواجه البحث العلمي.

الجدير بالذكر أن «الربان محمد المليجي» يتمتع بمسيرة أكاديمية ومهنية متميزة، فقد درس في الأزهر الشريف خلال مراحله الدراسية الأولى، ثم التحق بالكلية البحرية، التي تخرج منها عام 2006 الأول على دفعته بتقدير عام امتياز برتبة الملازم، كما حصل على نوط الواجب من رئيس الجمهورية.

وسافر « المليجي» إلى إيطاليا عام 2009 للحصول على دبلومة المساحة البحرية الأساسية. ثم في عام 2015، حصل على شهادة Cat (B) في المساحة البحرية من الولايات المتحدة الأمريكية، ثم حصل على شهادة ربان أعالي البحار عام 2016، وفي نفس العام نال درجة الماجستير في النقل البحري – تخصص المساحة البحرية بالتعاون مع شركة Hypack الأمريكية.

وتم تعيينه محاضرًا بكلية النقل البحري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عام 2021، وهو مستمر في تقديم إسهاماته العلمية في مجال المسح البحري والاستشعار عن بعد، وحاليا يتواجد الباحث بجامعة تسمانيا باستراليا لدراسة ونيل درجة الدكتوراه الثانية فى تطوير منهجية التعليم

ومن التكريمات التي حصل عليها «المليجي» نتيجة لإنجازاته العلمية والمهنية: تكريم رئيس الجمهورية، تكريم قائد القوات البحرية، تكريم وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وتكريم رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.