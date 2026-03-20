أعلنت وكالة الطاقة الدولية اليوم الجمعة، عن مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن تطبقها الحكومات والشركات والأسر؛ للتخفيف من الآثار الاقتصادية لاضطرابات سوق النفط، مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت الوكالة في تقرير لها، إن الإجراءات الـ10 المقترحة تركز بشكل أساسي على النقل البري، الذي يُمثل حوالي 45% من الطلب العالمي على النفط، وتشمل أيضًا قطاعات الطيران والطهي والصناعة.

وأشارت إلى أن اعتماد هذه الإجراءات على نطاق واسع - حيثما أمكن – يؤدي إلى توفير كميات الوقود المستهلكة، ويساعد على تخفيف الضغط الناجم عن ارتفاع أسعاره.

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز تلك الإجراءات، على النحو التالي:

العمل من المنزل حيثما أمكن: يقلل من استخدام الوقود في التنقل.

خفض حدود السرعة على الطرق السريعة بما لا يقل عن 10 كم/ساعة: يؤدي إلى خفض استهلاك الوقود في كل من سيارات الركاب والشاحنات.

تشجيع النقل العام: يقلل التحول من استخدام السيارات الخاصة إلى اعتماد وسائل النقل العام الطلب على الوقود بصورة كبيرة.

التناوب في استخدام السيارات الخاصة في المدن الكبرى: من شأنه أن يقلل من الازدحام المروري واستهلاك الوقود.

زيادة مشاركة السيارات واعتماد ممارسات القيادة الفعالة.

تحسين كفاءة عمليات الشحن والتوصيل من خلال الصيانة الدورية وتعديل حجم الحمولات.

تجنب السفر الجوي في ظل وجود خيارات بديلة.

تشجيع الطهي باستخدام البدائل الكهربائية والخيارات الحديثة الأخرى.