صحة الدقهلية تعلن خطة إجازة عيد الفطر: 18 مركزا لصرف الألبان المدعمة

أعلن حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم تخصيص مكاتب صحة ثان المنصورة، وميت غمر، والجمالية للعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال حالات الوفاة بالمستشفيات، وذلك لتيسير الإجراءات على المواطنين خلال فترة إجازة عيد الفطر.

كما تم تجهيز مراكز فحص المقبلين على الزواج للعمل خلال فترة الإجازة، وتشمل "مركز الشوامي بإدارة بلقاس، ومركز منية سندوب بإدارة المنصورة، ومركز البجلات بإدارة منية النصر".

وفي إطار الاهتمام بصحة الأطفال، أعلن الجزار، أنه تم تشغيل 18 مركزًا لصرف الألبان المدعمة بنظام النوبتجيات، وتشمل مراكز منية سندوب بالمنصورة، ورعاية طفل أجا، ورعاية طفل ثان بميت غمر، وميت غريطة بالسنبلاوين، ومركز طب أسرة محلة دمنة، والعزيزة بالمنزلة، والبجلات بمنية النصر، ورعاية طلخا، والكفر الجديد بميت سلسيل، والعزازنة بدكرنس، وميت فارس ببني عبيد، وأبو داود بتمي الأمديد، وعزب موسى بالجمالية، ووحدة طب أسرة المطرية، وبهوت بنبروه، والحصص بشربين، ورعاية بلقاس، وشومان بجمصة.

وفيما يخص خدمات الوقاية من مرض السعار، أوضح وكيل الوزارة، أن المراكز التي تقدم خدمة المصل واللقاح معًا تشمل "مستشفيات حميات المنصورة، والمنزلة، ودكرنس، وميت غمر، وبلقاس، والسنبلاوين"، بينما تشمل مراكز تقديم اللقاح فقط كلًا من أجا، والجمالية، والسنبلاوين، والمقاطعة، والمطرية، وبلقاس، وبني عبيد، وتمي الأمديد، وجمصة، وشربين، وطلخا، ومنية النصر، وميت سلسيل، وميت غمر، ودماص، وأتميدة، ونبروه.

وأكد الدكتور تامر الطنبولي، وكيل المديرية للطب الوقائي، أن جميع مراكز السعار تعمل بكامل طاقتها خلال الإجازة، مع توافر الأمصال واللقاحات بكميات كافية، والمتابعة المستمرة لضمان سرعة تقديم الخدمة للحالات الطارئة.

وأوضحت الدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائي، أن التوزيع الجغرافي للمراكز يضمن سهولة وصول الخدمة لكل المواطنين، مع جاهزية الفرق الطبية للتعامل الفوري مع الحالات، مؤكدة أهمية التوعية بسرعة التوجه لأقرب مركز عند التعرض لأي عقر أو خدش.