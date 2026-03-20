البالونات والأشكال الكرتونية تزين يد الأطفال بشوارع طور سيناء للاحتفال بعيد الفطر

تصدر مشهد بيع البالونات مظاهر احتفال المواطنين بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، بعد أداء صلاة عيد الفطر المبارك، حيث انتشر الأهالي والأطفال في الشوارع وعلى الكورنيش والشواطئ والميادين الرئيسية والمتنزهات العامة في أول أيام عيد الفطر.

وتجول عدد كبير من باعة البالونات المختلفة الأشكال في مناطق تجمع المواطنين، وأقبل عليهم عدد كبير من المواطنين لشرائها لأطفالهم وإدخال البهجة على قلوبهم في صباح أول أيام العيد.

وقال مصطفى محمود، بائع البالونات، إن أسعار بالونات الهيليوم المجسمة بأشكال تتميز بالشخصيات الكرتونية تبدأ من 30 حتى 50 جنيهًا، طبقًا لحجم البالونة، مؤكدًا أنه يوجد إقبال كبير عليها من قبل الأطفال، كون الشخصيات الكرتونية محببة إليهم.

وأوضح أن كل عام تظهر أشكال جديدة من البالونات، بما يواكب أحدث الشخصيات الكرتونية للأطفال بهدف جذب أكبر عدد منهم على شرائها، مؤكدًا أن الأعياد والمناسبات تعد موسمًا ومصدر رزق لهم، للإقبال الشديد على شراء البالونات من قبل الأطفال والشباب.