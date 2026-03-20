إسرائيل تقصف موقعا عسكريا سوريا في ريف درعا الأوسط

قصف سلاح الجو الإسرائيلي موقعا عسكريا للجيش السوري يتبع للفرقة 40، فجر اليوم الجمعة، في مدينة إزرع بريف درعا الأوسط، وسط تصاعد التهديدات الإسرائيلية باستهداف مواقع داخل سوريا.

وأفادت مصادر محلية في درعا لموقع "تلفزيون سوريا" بأن الغارة استهدفت موقع "كتيبة النقل" سابقاً، والذي يُستخدم حالياً كمقر للمالية التابعة للفرقة 40، ويقع مقابل اللواء 12 في المدينة.

ولم يسفر القصف عن وقوع إصابات بشرية، واقتصرت الأضرار على المادية ضمن الموقع المستهدف.

في السياق، صعّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من لهجته تجاه دمشق، مؤكداً أن بلاده "لن تسمح للنظام السوري باستغلال الحرب لاستهداف الدروز"، على حد تعبيره.

وأضاف كاتس، أن إسرائيل "ستهاجم سوريا بقوة أكبر إن تطلب الأمر"، مشيراً إلى أنه ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أوعزا للجيش بقصف مواقع تابعة للحكومة السورية، رداً على ما زعم أنه "استهداف للدروز"، وفق ما أورده موقع التليفزيون السوري.