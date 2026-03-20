مصادر: تحقيقات أمريكية تبحث صلة محتملة بين رئيس كولومبيا ومهربي المخدرات

قال مصدران مطلعان لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، إن رجال الإدعاء الأمريكيين يحققون فيما إذا كان رئيس كولومبيا جوستافو بيترو له علاقات مع مهربي المخدرات.

وبحسب أحد المصدرين، استمع ممثلوا ادعاء في منطقتي بروكلين ومانهاتن خلال الأشهر الأخيرة إلى أقوال عدد من تجار المخدرات حول طبيعة علاقتهم ببيترو، وتحديدًا بشأن مزاعم تفيد بأن مسئولين مقربين من الرئيس الكولومبي طلبوا رشى مقابل عدم تسليمهم إلى الولايات المتحدة.

وأوضح المصدر ذاته أنه لم يتضح بعد ما إذا كان المدعون الفيدراليون قد وجّهوا إلى بيترو أي تهم جنائية.

وأشار المصدر إلى أن التحقيق يركز بشكل أساسي على محاولات جرت داخل السجون الكولومبية لجمع تبرعات لحملة بيترو – ولبيترو نفسه – مقابل التعهد بعدم تسليم المتهمين.

ومن جهته، رفض المتحدث باسم الرئاسة الكولومبية التعليق على التحقيقات الجارية أو أي إجراءات قانونية لاحقة.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نشرت تفاصيل التحقيق الفيدرالي في وقت سابق اليوم الجمعة.