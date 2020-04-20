الإمارات وبريطانيا يبحثان جهود مكافحة كورونا

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي مع ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز فيليب، علاقات التعاون بين البلدين إضافة إلى الجهود الدولية المبذولة لاحتواء انتشار فيروس "كورونا".

وأعرب ولي عهد أبوظبي - وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الاثنين - عن سعادته للاطمئنان على صحة ولي عهد بريطانيا بعد تعافيه من إصابته بفيروس "كورونا"، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، مقدمًا التعازي والمواساة إلى الأمير تشارلز في ضحايا الفيروس.

من جانبه، أعرب ولي العهد البريطاني عن تقديره إلى لما أبداه ولي عهد أبوظبي من مشاعر طيبة تجاهه خلال فترة مرضه وتجاه بريطانيا وشعبها خلال هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع.