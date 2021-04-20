تسجيل 34 وفاة و8208 إصابات جديدة بكورونا في العراق

كشفت إحصائية لوزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 34 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا في العراق ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 15 ألفا و60 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها أنه تم تسجيل 8208 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع عدد الإصابات في العراق إلى 993 ألفا و158.

وذكر التقرير أن المستشفيات العراقية سجلت 6888 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 870 ألفا 927حالة.

وأضافت الوزارة أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 43 ألفا و780 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 8 ملايين و891 ألفا و116.

وأوضح التقرير أن المستشفيات والمراكز الطبية تمكنت اليوم َمن تطعيم 17 ألفا و 426 شخصا باللقاح المضاد لفيروس كورونا ليصل العدد الكلي للذين تم تطعيمهم إلى 258 ألفا و654 شخصا.