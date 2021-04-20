رئاسة شئون الحرمين الشريفين ترفع الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف إلى 25 مسارا

رفعت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف بالمسجد الحرام من 14 مسارا إلى 25 مسارا، وإعادة ترتيب المسارات؛ حيث خُصص 4 مسارات منها لكبار السن، وعربات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي -في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء- إن ذلك يأتي في سبيل تسخير كافة الإمكانات للتسهيل وتوفير الراحة للمعتمرين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي، وذلك لسلامة قاصدي بيت الله الحرام.

وأشار الحجيلي إلى أن الرئاسة سخرت كامل طاقتها التشغيلية لخدمة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، وخصصت صحن المطاف بالكامل للمعتمرين، داعياً المعتمرين إلى ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر التصريح من تطبيق "اعتمرنا"، وارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بمسافة التباعد الجسدي.