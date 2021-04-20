رمضان صبحي يرد على أنباء رحيله عن بيراميدز

رد رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، على الأنباء التي أشارت إلى رغبته في الرحيل عن فريقه بعد أولمبياد طوكيو المقبلة.

وتحدث رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «آنستجرام» قائلًا:" نظرا لما يتم تداوله من أخبار مؤخرا، فأود التوضيح أنني سعيد جدا بالتواجد في نادي بيراميدز منذ بداية الموسم وحتى الآن".

وأضاف:" فكرة الرحيل عن بيراميدز لأي وجهة أخرى داخل أو خارد مصر، ليست مطروحة من الأساس في الوقت الحالي أو المستقبل القريب".

وأوضح:" لست مندهشا مما تم تداوله بعد تصريحاتي التلفزيونية الأخيرة التي استغلها البعض لاستكمال محاولات ليست الأولى في التشكيك في خطوة انتقالي إلى بيراميدز، والتي بالعكس حدثت عن قناعة تامة مني بمشروع النادي في المستقبل".

وأشار:" كل تركيزي الآن على بذل أقصى مجهود مع زملائي داخل الفريق للوصول لأبعد نقطة في جميع البطولات التي نشارك فيها لتحقيق موسم ناجح، وللحفاظ على وجود في المنتخب الأول وتجهيزا لأولمبياد طوكيو مع المنتخب الأولمبي".

وفي وقت سابق تحدث رمضان صبحي خلال ظهوره في برنامج «رامز عقله طار» عن تمنيه العودة للأهلي مرة أخرى بشرط موافقة بيراميدز.

وسجل رمضان صبحي 6 أهداف في 14 مباراة مع بيراميدز في الدوري هذا الموسم، وهدفين في 8 مشاركات في الكونفدرالية.