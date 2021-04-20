أعلن اليوم الجيش التشادي مقتل رئيس الجمهورية لأكثر من 30 عاما إدريس ديبي، متأثرا بجراح أصيب بها على الجبهة لقتال المتمردين.
وصدر قرار بحل الحكومة والبرلمان على أن يتولى نجله الجنرال محمد إدريس ديبي رئاسة مجلس انتقالي حاكم.
ويبلغ محمد إدريس ديبي 37 عاما.
وتدرج في الوظائف العسكرية حتى رقاه والده إلى رتبة جنرال بأربعة نجوم وهو في الثلاثين من عمره.
وعينه والده قائدا للحرس الجمهوري.
شارك محمد إدريس ديبي في قيادة القوات التشادية بالتحالف مع القوات الفرنسية في العديد من المعارك ضد المتمردين الانفصاليين والإسلاميين المتشددين، كجماعة الأنصار وبوكو حرام.
وكان قائد القوات التشادية في معركة إيفوغاس التي انتصر فيها التحالف الفرنسي التشادي على المتمردين شمالي مالي عام 2018.
وكان الظهور العلني الأخير لديبي منذ أيام للتصويت في انتخابات الرئاسة، حيث ظهر بصورة عادية وخطب في المواطنين، وسط دعوات واسعة لمقاطعة الانتخابات.
وأُعلن أمس فقط عن فوز ديبي بنسبة 79.3% مقابل 10.3% لأقرب منافسيه ألبرت باهيمي، الذي سبق وتولى رئاسة الحكومة في عهد ديبي.