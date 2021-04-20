أعلن اليوم الجيش التشادي مقتل رئيس الجمهورية لأكثر من 30 عاما إدريس ديبي، متأثرا بجراح أصيب بها على الجبهة لقتال المتمردين.

وصدر قرار بحل الحكومة والبرلمان على أن يتولى نجله الجنرال محمد إدريس ديبي رئاسة مجلس انتقالي حاكم.

ويبلغ محمد إدريس ديبي 37 عاما.

وتدرج في الوظائف العسكرية حتى رقاه والده إلى رتبة جنرال بأربعة نجوم وهو في الثلاثين من عمره.

وعينه والده قائدا للحرس الجمهوري.

شارك محمد إدريس ديبي في قيادة القوات التشادية بالتحالف مع القوات الفرنسية في العديد من المعارك ضد المتمردين الانفصاليين والإسلاميين المتشددين، كجماعة الأنصار وبوكو حرام.

وكان قائد القوات التشادية في معركة إيفوغاس التي انتصر فيها التحالف الفرنسي التشادي على المتمردين شمالي مالي عام 2018.

وكان الظهور العلني الأخير لديبي منذ أيام للتصويت في انتخابات الرئاسة، حيث ظهر بصورة عادية وخطب في المواطنين، وسط دعوات واسعة لمقاطعة الانتخابات.

وأُعلن أمس فقط عن فوز ديبي بنسبة 79.3% مقابل 10.3% لأقرب منافسيه ألبرت باهيمي، الذي سبق وتولى رئاسة الحكومة في عهد ديبي.