ألمانيا تبني محطتين للطاقة الشمسية في قطاع غزة



وقعت الحكومة الفلسطينية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، اليوم الأربعاء، في مكتب مدينة رام الله، اتفاقية بقيمة 16 مليون يورو مقدمة من ألمانيا، لبناء محطتين للطاقة الشمسية في قطاع غزة، بقدرة إجمالية حوالي 18 ميجاواط.



وشكر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بحسب بيان صدر عنه، ألمانيا على الدعم المتواصل لفلسطين، معربا عن فخره بتلك العلاقة الاستراتيجية.



وأشار اشتية إلى أن "الاتفاقية المهمة تخدم مئات الآلاف من أهلنا في قطاع غزة، وتوفر لهم مصدر طاقة نظيف وتسهم في تقليل تكلفة معالجة المياه، وهي تنسجم مع أولويات خطة التنمية الوطنية".



من جانبه، أكد رئيس مكتب التمثيل الألماني في فلسطين أوليفر أوتشا، أهمية الاتفاقية لعدة أسباب أولا لأنها تحسن من الظروف المعيشية للفلسطينيين في قطاع غزة، وتقلل تكاليف معالجة المياه وتزيد الاعتماد على الطاقة النظيفة، وبالتالي حماية البيئة من التلوث.



بدوره، قال مستشار رئيس الوزراء استيفان سلامة، إن المحطة الأولى ستكون في منطقة رفح، والثانية في السودانية لتزويد محطة التحلية في المنطقة بالطاقة الشمسية، إذ تنتج حوالي 10 آلاف متر مكعب من المياه المعالجة للشرب.



وذكر أن المحطة واحدة من عدة مشاريع حيوية في قطاع المياه والصرف الصحي، والتي عملت الحكومة ممثلة بسلطة المياه على بنائها في قطاع غزة بالتعاون مع شركاء دوليين بما فيهم ألمانيا الاتحادية.



وتابع: في ظل التحديات العديدة لا سيما النقص الكبير في الطاقة لتشغيل تلك المحطات، فإن توجه الحكومة ممثلة بسلطتي المياه والطاقة مع الشركاء الدوليين تعمل على توفير أكبر قدر ممكن من الطاقة النظيفة والمياه المعالجة للشرب.