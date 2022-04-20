تعرف على تفاصيل مران الأهلي الأول بالمغرب

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانًا قويًّا مساء اليوم على ملعب العربي الزاولي الخاص بنادي الاتحاد البيضاوي بمدينة كازابلانكا، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران الذي اشتمل على فقرات خططية متنوعة وتقسيمة كرة قوية، في إطار التجهيز للمباراة التي تقام مساء الجمعة القادم على ملعب مركب محمد الخامس.

وتضم قائمة الأهلي في المغرب كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي ‏أفشة وطاهر محمد طاهر ‏ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي we السلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.