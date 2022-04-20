الرئاسي الليبي: التوافق هو مفتاح الوصول إلى حل نهائي للأزمة في البلاد

جدد المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الأربعاء، دعوته لجميع المشاركين في العملية السياسية في البلاد إلى ضرورة تغليب مصلحة الوطن، معتبرا أن التوافق هو مفتاح الوصول إلى حل نهائي للأزمة الليبية وتحقيق السلام والمصالحة الوطنية وإعادة بناء الدولة على أسس الأمن والعدل والقانون.

جاء ذلك، وفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال"، خلال لقاء جمع رئيس المجلس محمد المنفي ونائبيه موسى الكوني وعبدالله اللافي مع القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا، ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني ويليامز لمناقشة آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وأكد رئيس المجلس ونائباه خلال اللقاء، استمرار العمل لإنجاح العملية السياسية للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي، وأشادوا في الوقت ذاته بجهود الأمم المتحدة في دعم المسار السياسي.

وأفاد المكتب الإعلامي للمنفي، وفقا للوكالة، أن اللقاء استعرض جهود المجلس الرئاسي، والجهود الأممية مع الأطراف السياسية المختلفة بهدف مناقشة الخيارات المختلفة لإنجاح العملية السياسية، والمحافظة على الاستقرار في البلاد، وبحث سُبل المحافظة على ما أنجزته اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، واستمرار عملها بكامل أعضائها.

وأطلعت مستشارة الأمين العام المجلس الرئاسي على نتائج لقاءات القاهرة بين مجلسي النواب والدولة بشأن المسار الدستوري والخطوات المتخذة في اتجاه التوافق.

وأكد القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمستشارة الأممية التزام البعثة بمواصلة الجهود لإيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة، مشيدين بجهود المجلس الرئاسي في تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية.

وناشد زينينغا المجلس الرئاسي التدخل لحل الإشكالية التي أثارها عدد من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، بشأن المرتبات المتوقفة لمنتسبي المؤسسة العسكرية، معربا عن أمله في استئناف عمل اللجنة في وقت قريب.