وزير الدفاع الأمريكي يجري أول محادثات له مع نظيره الصيني

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أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أول محادثات له مع نظيره الصيني وي فينجي منذ تولي أوستن مهام منصبه.

وأعلن البنتاجون اليوم الأربعاء أن محادثات الوزيرين تناولت علاقات الدفاع بين واشنطن وبكين، وقضايا أمنية إقليمية والغزو الروسي لأوكرانيا، ولم تعلن الحكومة الأمريكية عن تفاصيل أخرى لمحتوى المحادثات.

يشار إلى أن هناك توترا كبيرا في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

وأثار الهجوم الروسي على أوكرانيا مخاوف من إمكانية أن تنفذ الصين تهديداتها بغزو تايوان.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت منذ فترة طويلة التزامها بتعزيز القدرات الدفاعية لتايوان وتزويدها بأسلحة.

كانت الخارجية الأمريكية وافقت مؤخرا على بيع نظام الدفاع الصاروخي "باتريوت" للجزيرة بقيمة 95 مليون دولار.

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن الصين مؤخرا من دعم روسيا في حربها على أوكرانيا أو مساعدة موسكو في التحايل على العقوبات الغربية.

وألمح بايدن في محادثة مع الرئيس الصيني شي جين بينج في آذار/مارس الماضي إلى إمكانية تعرض الصين لعواقب اقتصادية جراء ذلك.

وأكد بايدن في أعقاب المحادثة أن " الصين تعرف أن ارتباط مستقبلها الاقتصادي مع الغرب أقوى كثيرا من ارتباطه مع روسيا".