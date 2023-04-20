 في زيارة هي الأولى منذ بدء الحرب.. أمين عام حلف الناتو يصل كييف - بوابة الشروق
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في زيارة هي الأولى منذ بدء الحرب.. أمين عام حلف الناتو يصل كييف

وكالات
نشر في: الخميس 20 أبريل 2023 - 12:18 م | آخر تحديث: الخميس 20 أبريل 2023 - 12:18 م

وصل أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، العاصمة الأوكرانية كييف، في زيارة غير معلنة.

وأفاد موقع "كييف اندبندنت" المحلي في تغريدة على تويتر، أن ستولتنبرج وصل صباح اليوم العاصمة كييف.

ونشر الموقع صورا لأمين عام الحلف وهو يلقي التحية على الجنود في ساحة "سانت مايكل" وسط العاصمة، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وتعد هذه الزيارة الأولى لأمين عام الحلف منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022.

وفي 24 فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عملياتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.


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