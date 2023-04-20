إشبيلية يهزم مانشستر يونايتد بثلاثية ويضرب موعدا مع يوفنتوس في الدوري الأوروبي

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حجز فريق إشبيلية الإسباني بطاقة العبور للدور قبل النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، وذلك عقب فوزه على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي 3 / صفر، في إياب دور الثمانية من المسابقة.

وكانت مباراة الذهاب في مانشستر الإنجليزية، قد انتهت بالتعادل 2 /2، ليتأهل إشبيلية فائزا 5 /2 بمجموع المباراتين.

وتقدم إشبيلية في الدقيقة الثامنة بهدف سجله يوسف النصيري، قبل أن يضيف لويك بادي الهدف الثاني في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 81 سجل يوسف النصيري الهدف الثاني له والثالث لإشبيلية.

وسيواجه إشبيلية في الدور قبل النهائي فريق يوفنتوس الإيطالي، والذي تأهل عقب تعادله 1 /1 مع مضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي في إياب الدور ذاته.

كان يوفنتوس قد فاز ذهابا 1 /صفر، ليتأهل بعد فوزه 2 /1 في مجموع المباراتين.

وتقدم أدريان رابيو ليوفنتوس في الدقيقة التاسعة، قبل أن يدرك ماركوس إدواردز التعادل لسبورتنج لشبونة من ضربة جزاء في الدقيقة 20.

وضمن منافسات الدور ذاته، اكتسح باير ليفركوزن الألماني مضيفه يونيون سان جيلواز البلجيكي 4 /1.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 1 /1، ليتأهل ليفركوزن بفوزه 5 /2 بمجموع المباراتين.

وتقدم ليفركوزن عن طريق موسى ديابي في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف ميتشل باكر الهدف الثاني في الدقيقة 37، فيما أضاف جيريمي فريمبونج الهدف الثالث في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 64 سجل كاسبر تيرهو الهدف الوحيد للفريق البلجيكي، فيما اختتم آدم هلوزيك رباعية ليفركوزن في الدقيقة 79.

وسيواجه ليفركوزن الفائز من مواجهة روما الإيطالي وفينورد الهولندي، والتي دخلت الأشواط الإضافية بعد فوز روما إيابا 2 /1، حيث كان الفريق الهولندي قد فاز ذهابا 1 / صفر.