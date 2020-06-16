لافروف يلتقي رئيس نيكاراجوا وسط مساعي موسكو لتشكيل تحالفات جديدة

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التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأربعاء رئيس نيكاراجوا دانيال أورتيجا في إطار مساعي موسكو لتشكيل تحالفات جديدة وسط عزلة وعقوبات من الغرب.

ويتعرض أورتيجا، الذي يقود بلاده لفترة ولاية رابعة، لانتقادات من الأمم المتحدة وجماعات حقوقية وحلفاء سابقين بسبب أساليبه ضد المعارضة السياسية ومنتقدين آخرين.

والتقى لافروف مع أورتيجا وزوجته روزاريو موريو، التي تشغل منصب نائبة رئيس نيكاراجوا في العاصمة ماناجوا.

وقالت موريو قبل وقت قصير من الاجتماع: "نرحب به بحرارة كشعبين شقيقين، يؤمنان بالسلام".

وأضافت موريو في رسالتها الصوتية اليومية على وسائل الإعلام الرسمية أن روسيا ونيكاراجوا تدعمان الحوار البناء والمحترم بين الحكومات والنظام الدولي الذي لا تهيمن عليه قوى قليلة.

وأعربت نيكاراجوا باستمرار عن دعمها لغزو روسيا لأوكرانيا.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات على نيكاراجوا في السنوات الأخيرة.

وبدأ لافروف جولته متعددة المحطات في أمريكا اللاتينية بالبرازيل وفنزويلا. ويخطط لزيارة كوبا بعد نيكاراجوا.