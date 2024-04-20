إعادة كف يد شاب مبتورة للحركة بعد عملية جراحية ناجحة في مستشفيات جامعة المنوفية

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، نجاح فريق طبي بقسم جراحة التجميل بالمستشفيات الجامعية، في إعادة يد شاب مبتورة للحركة بعد عملية جراحية ناجحة استغرقت 10 ساعات .

وأوضح الدكتور أحمد القاصد، أن طوارئ المستشفيات الجامعية استقبلت شابا يبلغ من العمر 25 عاما، مصابا بنزيف ويتر بكف إحدى يديه، ناتج عن استخدام مقص حراري أثناء عمله بأحد المصانع في أيام رمضان.

وتابع: "على الفور تم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، ونقل المريض إلى غرفة العمليات، وإجراء جراحة ميكروسكوبية دقيقة للمريض تم فيها تثبيت العظام وتوصيل الشرايين والأوردة والأعصاب وإعادة كف اليد المبتور بنجاح"، مؤكدا أن المريض في حالة صحية جيدة.

ووجه رئيس الجامعة، الشكر للفريق الجراحي، مؤكدًا أن المستشفيات الجامعية تضم العديد من الكوادر الطبية المتميزة في جميع التخصصات الطبية .

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، بالمستوى المتقدم لأعضاء هيئة التدريس بقسم جراحة التجميل الفريق الجراحي، برئاسة الدكتور محمد مجاهد رئيس قسم التجميل.

ووجه عميد الكلية، الشكر للفريق الجراحي من الأطباء والتمريض لما بذلوه من جهد لإنقاذ المريض.

وأشار إلى أن الفريق الجراحي ضم الدكتور عبدالله الطملاوي استشاري جراحة التجميل، والدكتورة الزهراء يحيى، والدكتور محمد جوهر، والدكتور أحمد نادي، والدكتور بولا ناجي، والدكتورأحمد أشرف محمد طاهر اخصائيين وأطباء مقيمين جراحة التجميل، وضم فريق التخدير الدكتورة مروة عبدالمنعم استشاري التخدير، والدكتور أنس بكر أخصائي تخدير، والدكتورة رغدة جمال أخصائي تخدير، والدكتورة رانيا طبيب مقيم، والدكتورة مروة طبيب مقيم .

وأكد الدكتور محمد صبري المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن جراحات التجميل من الجراحات الدقيقة التي تحتاج إلى مهارات متقدمة مشيدا بما يمتلكه القسم من خبرات وأجهزة طبية دقيقة، مضيفا أن المستشفيات الجامعية تسعى دائما إلى تطوير وتدريب الأطباء ومقدمي الخدمة الطبية؛ لتقديم خدمة طبية بجودة عالية .