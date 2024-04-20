دار الأوبرا تقيم احتفالية «نجوم المستقبل» لطلاب مركز تنمية المواهب

تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، احتفالية فنية بعنوان: "نجوم المستقبل" لطلاب مركز تنمية المواهب، تحت إشراف الدكتور سامح صابر، في الثامنة مساء الأحد 21 إبريل على مسرح الجمهورية.

ويشارك في الاحتفالية، فصل أوركسترا الأطفال تدريب وقيادة الدكتور راجي المقدم، ويعزف مجموعة من المؤلفات الشهيرة منها "تتر البداية لمسلسلات دموع في عيون وقحة - لمال والبنون - الضوء الشارد، وميدلي كلثوميات، وسهر الليالي، والأقصر بلدنا، وعم أحمد، يليه منوعات إيقاعية للدارسين بفصل الرق تدريب إيهاب عباس، ثم يقدم فصل الغناء العربي تدريب وقيادة د. سهير حسين مختارات من الأعمال الغنائية التراثية والمعاصرة منها حلاوة شمسنا، وأهواك، وعلى صوتك، وبتونس بيك، ورقصة الكرنبة، وحلي ضفايرك، وسهر الليالي، وأكدب عليك، وستة الصبح، وعجبا لغزال، أداء أدهم الكاشف - جاسمين عادل - نوريانا - لاما حازم - ميدو.

ويقدم أبناء فصل الدرامز، تدريب وقيادة الدكتور الفريد بركات، عددا من الأعمال العربية والغربية منها 100 سنة سينما، وأمي يا نور بيتنا، وأغاني الزمن الجميل، وقادرين نعملها، وقدها، وقد التحدي full funk ، sumat.

يذكر أن مركز تنمية المواهب، تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون، ويضم أقساما متعددة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة؛ تشجيعا لهم ‎وتقديرا لجهدهم خلال فترة الدراسة.