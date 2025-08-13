أمريكا وباكستان تؤكدان مجددا تعاونهما في مكافحة الإرهاب

أكدت باكستان والولايات المتحدة، التزامهما المشترك بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره خلال أحدث جولة من الحوار لمكافحة الإرهاب بين البلدين، والذي عقد في إسلام آباد.

وجاء في بيان صحفي، نشر اليوم الأربعاء، أن المحادثات رفيعة المستوى ترأسها بشكل مشترك السكرتير الخاص للأمم المتحدة في باكستان نبيل منير، والقائم بأعمال منسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية جريجوري دي.لوجيرفو، حسب وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" اليوم الأربعاء.

وتعهد الجانبان، بتعزيز التعاون داخل منابر متعددة الأطراف، بالأخص الأمم المتحدة لتطوير استراتيجيات دائمة وفعالة لمكافحة الإرهاب.

واتفق الجانبان، على أن المشاركة المستدامة والمنظمة مازالت أساسية لمكافحة الإرهاب، وتعزيز السلام الدائم والاستقرار في المنطقة، مؤكدين مجددا الشراكة طويلة الأمد بين إسلام آباد وواشنطن.