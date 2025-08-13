اشتباكات خلال مظاهرات بين معارضين ومؤيدين للحكومة في صربيا وإصابة العشرات

اندلعت اشتباكات خلال احتجاجات في صربيا بين معارضين ومؤيدين للحكومة، في تصاعد للتوترات في أعقاب أكثر من تسعة أشهر من المظاهرات المستمرة ضد الرئيس الشعبوي ألكسندر فوتشيتش.

وبدأت الحوادث لأول مرة مساء أمس الثلاثاء في فرباس، شمال غرب العاصمة بلجراد، حيث فصلت شرطة مكافحة الشغب متظاهرين عن معسكرات متصارعة ، خارج مكاتب الحزب التقدمي الصربي الحاكم في البلدة.

وأظهرت مقاطع فيديو من الموقع أنصار الحكومة وهم يرشقون المتظاهرين بقنابل حارقة وحجارة وزجاجات، حيث ردوا بإلقاء أشياء مختلفة.

وقالت الشرطة إن العشرات أصيبوا، من بينهم 16 رجل شرطة. ووردت أنباء عن حوادث مماثلة في مظاهرات بأجزاء مختلفة من البلاد.

وكانت الاحتجاجات بقيادة طلاب في صربيا قد بدأت لأول مرة في نوفمبر، بعد انهيار سقف محطة قطارات في مدينة نوفي شمال البلاد، مما أسفر عن مقتل 16 شخصا، الأمر الذي أثار اتهامات بالفساد في مشروعات البنية التحتية للدولة.