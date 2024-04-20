رئيس فلسطين: المنطقة بأسرها ستكون في مهب الريح دون حل عادل لقضيتنا

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن تضحيات الشعب الفلسطيني، وصبره، وصموده على أرضه، وإرادته التي لا تكسر سوف تفشل كل سياسات الاحتلال المدعومة من الولايات المتحدة.

وأضاف خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم السبت، أن هذه التضحيات لن تسمح لصفقات لا تخدم المصلحة الوطنية العليا، وسوف تسقط جل المؤامرات.

وتابع: «هذه المؤامرات ستتلاشى أمام حقيقة وقوة القدس، وثقل حضورها التاريخي والديني والتراثي، فالقدس بمقدساتها أكبر منهم جميعا».

وحذر من أن المنطقة بأسرها في مهب الريح دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وفق المفاهيم الفلسطينية والعربية والدولية.

وحمل الإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في المنطقة.

وثمن عباس مواقف جميع دول العالم التي تدعم وتعترف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.