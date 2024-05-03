ليفربول يستهدف موهبة ريال مدريد لخلافة محمد صلاح

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يدرس نادي ليفربول، إمكانية ضم الجناح الياباني تاكيفوسا كوبو من ريال سوسيداد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لخلافة النجم المصري محمد صلاح، وفقًا لصحفي موثوق به.

ينص عقد كوبو مع سوسيداد على وجود شرط جزائي بقيمة 60 مليون يورو، وقد قام ريال مدريد بإدراج بند يمنحه حق امتلاك 50% من حقوق اللاعب في حال بيعه.

وقد انتقل كوبو إلى سوسيداد من ريال مدريد مقابل ستة ونصف مليون يورو، مع وجود شرط جزائي يبلغ 60 مليون يورو.

ويتيح هذا الشرط لريال مدريد الفرصة للتعاقد معه بدفع نصف قيمته في حال تم دفع الشرط الجزائي.

ويرى التقرير أن أداء كوبو الجيد مع سوسيداد يجعله مرشحًا للعودة إلى ريال مدريد، خاصة بعد أن لفت انتباه رئيس النادي فلورنتينو بيريز.