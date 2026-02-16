ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن وحدة مختصة بتفكيك المتفجرات توجهت إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب وصول طرد مشبوه يُشتبه في احتوائه على عبوة ناسفة.

وأضافت "معاريف" أن الشرطة أرسلت مختصين جنائيين إلى مكتب نتنياهو ومختبرا جنائيا متنقلا مع محققين لفحص الطرد، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وذكرت التقارير أن قوات الأمن فرضت طوقًا أمنيًا في محيط المكتب، فيما باشرت الشرطة والجهات المختصة تحقيقًا لتحديد ما إذا كان الحادث يشكل محاولة استهداف مباشرة للمقر الرسمي أو لشخص رئيس الوزراء.

ولم تصدر حتى الآن نتائج الفحص الفني للطرد المشبوه، كما لم تعلن السلطات عن وقوع إصابات.

ويأتي الحادث بالتزامن مع أعمال شغب اندلعت مساء الأحد، في مدينة بني براك، حيث ألقت الشرطة القبض على 26 شخصًا، فيما أُصيب 5 من عناصرها بجروح، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.