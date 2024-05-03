النفط يسجل أكبر خسائر أسبوعية منذ فبراير الماضي مع تراجع المخاطر الجيوسياسية

سجلت أسعار النفط أكبر تراجع أسبوعي منذ فبراير الماضي مع ظهور مؤشرات على تراجع المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، في حين يواصل المتعاملون تقييم احتمالات خفض أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى.

وجرى تداول سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي في تعاملات اليوم الجمعة بأقل من 79 دولارا للبرميل وهو أقل مستوى له منذ منتصف مارس الماضي، في ظل تجمع الكثير من الرياح المعاكسة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، إلى أن حركة حماس الفلسطينية تدرس مقترحا لوقف مؤقت لإطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة وتعتزم إرسال وفد لها إلى مصر لمواصلة المفاوضات, وقلصت تجدد فرصة وقف إطلاق النار في غزة المخاطر السياسية في الشرق الأوسط والتي كانت تدفع أسعار النفط نحو الارتفاع خلال الشهور القليلة الماضية.

كما أدى تزايد الغموض بشأن احتمالات خفض الفائدة في الولايات المتحدة مع عودة التضخم للارتفاع إلى تزايد الضغوط على أسعار النفط خلال الأسبوع الحالي.

كما تراجعت أسعار النفط الخام، بعد إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الحكومية، يوم أمس الأول الأربعاء، ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي يوم 26 أبريل الماضي بعد تراجعه خلال الأسبوعين السابقين.

وذكرت الإدارة أن مخزون الخام ارتفع بمقدار 3ر7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بعد تراجعه بمقدار 4ر6 مليون برميل في الأسبوع السابق. وكان المحللون يتوقعون تراجعه بمقدار 3ر2 مليون برميل.

وبلغ المخزون الأمريكي 9ر460 مليون برميل، أي أقل بنسبة 3% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

وبحلول الساعة العاشرة و51 دقيقة صباحا بتوقيت نيويورك تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6ر0% إلى 47ر78 دولارا للبرميل تسليم يونيو المقبل، في حين تراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 5ر0% إلى 28ر83 دولارا للبرميل تسليم يوليو المقبل.