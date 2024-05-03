إسرائيل تشكو تركيا لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بسبب المقاطعة التجارية

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قدمت الحكومة الإسرائيلية شكوى ضد تركيا لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعد أن علقت أنقرة التجارة مؤقتا مع إسرائيل بسبب حرب غزة.

وفي منشور على موقع "إكس"، تويتر سابقًا، وصف وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات اليوم الجمعة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه "ديكتاتور معاد للسامية" ينتهك القانون البحري الدولي ويعطل سلاسل التوريد العالمية من خلال المقاطعة التجارية.

وأعلنت الحكومة التركية أمس الخميس أنها ستعلق جميع أشكال التجارة مع إسرائيل حتى تسمح الحكومة الإسرائيلية بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.

وكتب بركات أن إسرائيل تتوقع أن تتخذ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إجراءات ضد تركيا بسبب "قرار أردوغان المخادع الذي يضر بالاقتصاد الأوروبي بأكمله".