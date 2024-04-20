أمين عام الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يؤكد العجز الدولي عن وقف العدوان على غزة

أكد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان عجزت عن وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.

ودعا الجمالي إلى العمل على إيجاد آليات فعالة لوقف الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، مشيرا إلى أن الأشهر الستة الماضية شهدت تنكرا للشرعية الدولية لحقوق الإنسان خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة، فضلا عن عجز المنظومة الدولية لحقوق الإنسان في مواجهة انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، بما يتضمن الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في افتتاح المرحلة الأولى من دورة عنبتاوي 34 التي تعقد عبر تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان "مستقبل حقوق الإنسان من أجل عدالة كونية"، على أن يتم تنظيم المرحلة الثانية من الدورة بشكل حضوري في تونس، بالتعاون بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومقرها الدوحة، والمعهد العربي لحقوق الإنسان ومقره تونس.

وأكد الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضرورة العمل على تنفيذ ومتابعة تنفيذ الهدف 16 من أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة، باعتباره مفتاح تنفيذ أهداف التنمية المستدامة جميعها، مشيرا إلى أن الهدف 16 يتناول السلام والعدل والمؤسسات القوية، ويهدف لتعزيز المجتمعات السلمية والشاملة من أجل التنمية المستدامة، وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع والوصول للمعلومات وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات.

ولفت سلطان بن حسن الجمالي إلى أنه من خلال حث الدول على الحوكمة والسماح بتدفق المعلومات بشفافية، ستتمكن تلك الدول من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وبتنفيذها تصبح دول قوية ومتمكنة، ما يعزز استقلالها وسيادة قرارها وتفاعلها مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ومنظومتها.

وقال الجمالي: "منذ سنوات وفي إطار تنفيذ مذكرة التعاون بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان، تعمد الشبكة في كل عام إلى مشاركة المعهد في تنظيم دورة عنبتاوي، وذلك لإيمانها بمدى مساهمة هذه الدورة في بناء ورفع وصقل قدرات ومهارات نشطاء حقوق الإنسان في المنطقة العربية.. ومن أجل الوصول لمبتغانا وهدفنا بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في وطننا العربي وكل بقاع العالم، يجب أن نتحلى بالصبر والمثابرة والتعاون فيما بيننا ومع كل مدافع في كل بقاع الأرض".

وتهدف دورة عنبتاوي 34 إلى توسيع معرفة الفاعلين والفاعلات من منظمات المجتمع المدني الحقوقية والتنموية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز قدراتهم لمواجهة التحديات المعاصرة في مجال حقوق الإنسان والعدالة والتنمية المستدامة، وذلك من خلال تحليل المتغيرات الراهنة والتشريعات والاتفاقيات والآليات الدولية ذات الصلة بشكل نقدي، وتوجيه الانتباه إلى الفرص والتحديات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والسعي إلى تعزيز القدرة على التفكير النقدي والابتكار، بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات عمل فعالة لتحقيق التغيير وتعزيز العدالة في المنطقة العربية وصولا إلى إيجاد رؤية واضحة وموقف قوي يعبر عن مساهمة المنطقة العربية في النقاشات العالمية حول مستقبل حقوق الإنسان والعدالة.