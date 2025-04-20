 إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم ميكروباصين في الشرقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم ميكروباصين في الشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الأحد 20 أبريل 2025 - 1:48 م | آخر تحديث: الأحد 20 أبريل 2025 - 1:48 م

أصيب 6 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص أمام عزبة الزند في اتجاه قرية تل حوين بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعي بوصول 6 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

تبين حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص أمام عزبة الزند في اتجاه قرية تل حوين بمركز الزقازيق، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، فيما تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

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