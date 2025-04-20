قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إنّ أسعار الليمون البلدي لا تزال مرتفعة في الأسواق منذ قبل شهر رمضان، موضحا أنه تم توفير الليمون الأضاليا كبديل.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «أنا وهو وهي» على قناة «صدى البلد»، أن الشعب المصري، تعود على الليمون البلدي، ولا يزال يبحث عنه، وهناك فئة تشتريه رغم ارتفاع سعره.

وأوضح أن سعر الليمون سيتراجع بداية من شهر يوليو القادم مع زيادة الإنتاج، لافتًا إلى تراجع إنتاج الليمون بنسبة 50% من صادرات المنتجات الزراعية.

وعن بقية المنتجات، أوضح أن الأسواق تشهد زيادة في الإنتاجية، ما أدى إلى انخفاض أسعار أغلب الخضراوات والفاكهة في السوق، موضحا أن تغير المناخ تسبب في ارتفاع أسعار الليمون والموز.

وكان علاء فاروق وزير الزراعة، قد أرجع الارتفاع الكبير في أسعار الليمون إلى عدة عوامل، أبرزها المرور بفترة انتقالية بين موسمي الحصاد، بالإضافة إلى تأثير التغيرات المناخية، وانخفاض الإنتاجية.

وأشار إلى بعض المشاكل المتعلقة بالأمراض التي أثرت على الليمون البلدي خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن المشكلة تتركز في الليمون البلدي، مشيرا إلى توفر الليمون الأضاليا في الأسواق.

وطمأن المواطنين قائلا إن الشهر المقبل سيشهد تغيرا في الأسعار تماما نحو الانخفاض، مشبها الوضع بما حدث مع الطماطم في أكتوبر الماضي عندما ارتفعت أسعارها إلى 40 جنيها بسبب الفجوة بين العروات.