باكستان وأفغانستان تتفقان على عدم السماح باستخدام أراضيهما ضد بعضهما البعض

توصلت باكستان وأفغانستان إلى إتفاق حاسم في الآراء حول عدم السماح باستخدام أراضيهما لأي نشاط غير مشروع ضد بعضهما البعض واتخاذ أشد الإجراءات صرامة في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار خلال مؤتمر صحفي في كابول، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الأحد.

وبشأن القرارات الرئيسية التي تم اتخاذها خلال زيارته التي استمرت يوما واحدا إلى كابول، قال إسحاق دار إنه تقرر تشغيل نظام التتبع والتعقب اعتبارا من 30 يونيو هذا العام لتسريع التجارة عبر الحدود بين البلدين.

وأضاف أنه تم الاتفاق أيضًا على عقد معارض تجارية منتظمة وتبادل الوفود التجارية للاستمرار في زخم تسهيل التجارة من أجل المنفعة المتبادلة للبلدين.

كما أكدت باكستان وأفغانستان التزامهما بتعزيز العلاقات ذات المنفعة المتبادلة واتفقتا على أهمية الحفاظ على الانخراط رفيع المستوى.

وفيما يتعلق بإعادة اللاجئين الأفغان من باكستان، قال إسحاق دار إن الحكومة تضمن أن تجرى العملية بكامل الكرامة والشرف دون عدم احترام لأي فرد.

وكان إسحاق دار قد وصل أمس السبت، إلى أفغانستان، برفقة وفد رفيع المستوى، وسط توتر العلاقات بين باكستان وأفغانستان بسبب مخاوف أمنية وقضايا الترحيل.

وتحدث إسحاق دار لوسائل الإعلام في قاعدة نور خان الجوية قبل مغادرته بلاده عن أهمية علاقة باكستان مع جارتها الغربية.

وقال إن: "أفغانستان دولة مسلمة مجاورة، وباكستان تربطها بها علاقات تاريخية عريقة. علاقتنا [باكستان وأفغانستان] أشبه بعلاقة شقيقين، فهما مترابطان، ويجب أن تبقى كذلك".

وهذه أول زيارة رفيعة المستوى من باكستان منذ استيلاء طالبان على السلطة في عام 2021.