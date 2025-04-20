رغم استمرار قرار حظر التصدير، قفزت قيمة صادرات مصر من الأرز المضروب بنسبة 1161.2% خلال شهر يناير الماضي لتصل إلى 8.30 مليون دولار، مقارنة بـ 658 ألف دولار فقط خلال يناير 2024، بقيمة زيادة بلغت 7.64 مليون دولار، وفقًا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وحصلت «الشروق» على نسخة منها.

وقفزت قيمة صادرات مصر من الأرز المضروب بنسبة 3808.5% خلال الـ10 شهور الأولى من العام الماضي، لتصل إلى 75.28 مليون دولار، مقارنة بـ 1.925 مليون دولار فقط خلال الفترة نفسها من 2023، بقيمة زيادة 73.35 مليون دولار، وفقًا لبيانات سابقة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتُعد سلعة الأرز من السلع المحظور تصديرها، حيث أعلن علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية السابق، في أكتوبر 2022، استمرار العمل بقرار منع تصدير الأرز الأبيض إلى خارج ‏الجمهورية، لحماية السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطن من الأرز، والحفاظ على استقرار ‏أسعاره في الأسواق.

وبلغ إنتاج مصر من شعير الأرز خلال موسم الحصاد الأخير نحو 6.5 مليون طن، وهو ما ينتج عنه 4.3 مليون طن أرز أبيض، فيما يُقدر حجم الاستهلاك المحلي بنحو 3.6 مليون طن أرز أبيض، بحسب بيانات سابقة لشعبة الأرز.

وتتوقع وزارة الزراعة الأمريكية ارتفاع إنتاج مصر من الأرز خلال العام التسويقي 2024/2025 (أكتوبر – سبتمبر) إلى 3.9 مليون طن متري، ما يمثل زيادة بنسبة 8.3% عن التقدير السابق.

وعزت هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الأرز الخام والمطحون قبل موسم زراعة 2024، مما شجع المزارعين على زيادة مساحة زراعة الأرز لتتجاوز المنطقة المخصصة التي حددتها وزارة الموارد المائية والري المصرية لعام 2024، والتي تبلغ 1,074,200 فدان (حوالي 451,164 هكتارًا).

وتُقدّر وزارة الزراعة الأمريكية مساحة زراعة الأرز في مصر خلال العام التسويقي 2024/2025 بـ670 ألف هكتار، بزيادة تقارب 11.6% عن تقديرها السابق. وعلى الرغم من زيادة مساحات زراعة الأرز، فإن المحصول المتوقع في العام التسويقي 2024/2025 قد انخفض بنسبة 3% تقريبًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة لفترة طويلة خلال الموسم، إلى جانب نقص الأسمدة.

وتُقدّر وزارة الزراعة الأمريكية استهلاك الأرز في مصر خلال العام التسويقي 2024/2025 بـ4.1 مليون طن متري، دون تغيير عن التقدير السابق، وأرجعت هذا الارتفاع الطفيف في الاستهلاك إلى انخفاض أسعار الأرز في السوق المحلي، خاصة مع اقتراب موسم الحصاد، إلى جانب ضعف الطلب على شراء الأرز في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى انخفاض الأسعار، حيث بدأت كميات كبيرة من الأرز المخزن تظهر في السوق قبل موسم الزراعة.