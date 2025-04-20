 انتشار أمني لتأمين مظاهرة سلمية مؤيدة لفلسطين أمام السفارة الأمريكية في جاكرتا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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انتشار أمني لتأمين مظاهرة سلمية مؤيدة لفلسطين أمام السفارة الأمريكية في جاكرتا

جاكرتا (د ب أ)
نشر في: الأحد 20 أبريل 2025 - 8:10 م | آخر تحديث: الأحد 20 أبريل 2025 - 8:10 م

نُظمت مظاهرة سلمية أمام السفارة الأمريكية وسط جاكرتا، اليوم الأحد، حيث رفع مئات المتظاهرين من "تحالف شباب إندونيسيا من أجل فلسطين" و"تحالف طلاب المسلمين الإندونيسي" علم فلسطين.

وقال رئيس شرطة وسط العاصمة جاكرتا، سوساتيو بورنومو كوندارو: "لقد نشرنا 332 عنصرا من القوات المشتركة" لتأمين المظاهرة، مؤكدا أن جميع عناصر الأمن لم يكونوا مسلحين، وركزوا على اتباع نهج إنساني ومهني في تأمين حق المتظاهرين في التعبير عن آرائهم، وفقا لوكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء.

وأضاف: "لم يكن بحوزة أي من عناصر القوات أسلحة نارية".

كما دعا سوساتيو المتظاهرين إلى الحفاظ على النظام وتجنب الاستفزاز، قائلا: "بإمكانكم التعبير عن تطلعاتكم بطريقة مهذبة ومنظمة لضمان سير المظاهرة بسلمية".

من جانبه، صرح رئيس شرطة جامبير، رزيقى ريسباتي، بأن هناك تنسيقا تم مع جميع الجهات ذات الصلة لضمان بيئة آمنة ومناسبة.


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