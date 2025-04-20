توقيع نموذج اتفاقية مع شركة أنجلو جولد أشانتي لاستغلال الذهب والمعادن المصاحبة

شهد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مراسم توقيع نموذج اتفاقية استغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة في بعض مناطق الصحراء الشرقية بمصر، بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة "أنجلو جولد أشانتي"، بحسب بيان اليوم.

وقع الاتفاقية من الجانب المصري، ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية، ومن جانب شركة "أنجلو جولد اشانتي" المهندسة هدى منصور، العضو المنتدب والمدير العام لمنجم السكري والممثلة عن إنجلو جولد في مصر، وذلك بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتورة هبة رسلان الممثل القانوني لشركة أنجلو جولد مصر.

وعقب مراسم التوقيع، أكد كريم بدوي، أن هذه الاتفاقية تُعد أحد نتائج ومخرجات الاجتماعات السابقة التي تمت مع المختصين بشركة أنجلو جولد أشانتي، وأشار إلى أن تطوير نظم الاتفاقيات لتتواكب مع النظم العالمية هو من أهم المحاور لاستراتيجية عمل الوزارة لإعطاء ثقة لشركات التعدين العالمية لضخ استثمارات جديدة في قطاع التعدين المصري؛ مما يسهم في زيادة في الناتج القومي الإجمالي، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية نتاج تعاون وعمل تكاملى بين جميع المختصين، وهو ما يعزز من استغلال التكنولوجيا الحديثة في عمليات البحث والتنقيب عن الذهب.

وفي هذا الصدد وجه بدوي الشكر لشركة أنجلو جولد على الجهود المبذولة وهذه الشراكة الناجحة التي توجت بتوقيع الاتفاقية اليوم.

وأضاف بدوي، أن هذه الاتفاقية تمثل انطلاقة جديدة في قطاع التعدين وتؤكد الجدية لاستراتيجية عمل الوزارة على أرض الواقع، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية ستفتح الأفاق أمام شركات التعدين العالمية الأخرى لضخ استثمارات جديدة في استغلال الذهب والمعادن المصاحبة.

من جانبها، أشادت هدى منصور بالتطورات التي يشهدها قطاع التعدين المصري ودعم المهندس كريم بدوي وجهود الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وفريق عمل الوزارة في تذليل أي معوقات أمام الشركة والمستثمرين لتسريع العمليات، وأعربت عن سعادتها بتوقيع هذه الاتفاقية اليوم، والتي تمثل مرحلة جديدة لتوسيع استثمارات شركة "أنجلو جولد أشانتي" في مصر.