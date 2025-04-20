تأخذ وزارة الموارد الطبيعية واستدامة البيئة في ماليزيا على محمل الجد مسألة تلوث نهر سيجاليود، الذي يُعد المصدر الرئيسي للمياه المعالجة لأكثر من 320 ألف نسمة في المنطقة، وفقا لصحيفة نيو ستريتس تايمز.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد أن نائب الوزير، هوانج تيونج سي، حضر جلسة حوار وتواصل مع السكان وممثلي الجهات الحكومية في المنطقة لمناقشة هذه القضية.

وجاء في البيان: "وفقا لتحقيقات إدارة البيئة تبيّن أن جميع مصانع زيت النخيل العاملة حول نهر سيجاليود تلتزم بمتطلبات تصريف المياه العادمة المحددة بموجب قانون جودة البيئة لعام 1974."

وأضافت الوزارة أن وزارة الموارد الطبيعية وإدارة البيئة اتخذتا خطوات استباقية من خلال تنفيذ عمليات مراقبة مستمرة لضمان بقاء جودة مياه نهر سيجاليود آمنة ومصانة لصالح السكان المحليين.

كما حذرت الوزارة من أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي جهة يتم ضبطها تلوّث البيئة، وذلك وفقا لتعديل قانون جودة البيئة لعام 1974، الذي دخل حيز التنفيذ في 7 يوليو 2024، وينص على غرامات تتراوح بين خمسة آلاف و10 ملايين رينجيت، بالإضافة إلى عقوبات بالسجن الإلزامي تصل إلى خمس سنوات.