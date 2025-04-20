الهلال الأحمر الفلسطيني يكذب الرواية الإسرائيلية حول مسعفين غزة

علق الهلال الأحمر الفلسطيني على ما أعلنته إسرائيل اليوم بشأن واقعة مقتل "مسعفين غزة" مؤكده أنها قد شابتها إخفاقات ومخالفات.

وقالت المتحدثة باسم الهلال الأحمر نبال فرسخ في رام الله بالضفة الغربية، إنه "ما دام الكذب سيد الموقف في التقرير فهو باطل وغير مقبول"، حسب موقع قناة العربية.

وقالت فرسخ إن التقرير الإسرائيلي يحتوي على تبرير للقتل، وتحميل المسؤولية عن الموضوع لخطأ شخصي في قيادة الميدان، مشددة على أن الحقيقة غير ذلك.

كانت اسرائيل أعلنت اليوم أن هناك إخفاقات مهنية متعددة، ومخالفات للأوامر، وعدم الإبلاغ عنها بشكل كامل، معلنه عن عزل الضابط المسؤول عن الواقعة.

يذكر أن 15 من المسعفين وموظفي الإغاثة بالرصاص كانوا قتلوا في 23 مارس ودُفنوا في قبر ضحل، حيث عُثر على جثثهم بعد أسبوع من قبل مسؤولين من الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني.

ونشر الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيلا مصورا مصدره الهاتف المحمول لأحد القتلى يظهر أن المسعفين كانوا يرتدون زيهم المميز في سيارات إسعاف وشاحنات إطفاء تحمل شعارات واضحة وأنوارها مضاءة وهم يتعرضون لإطلاق النار من الجنود.