الثلاثاء 26 أغسطس 2025 6:22 م القاهرة
ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية نشرت فيديوهات خادشة للحياء وبحوزتها كمية من المخدرات

مصطفى عطية
نشر في: الثلاثاء 26 أغسطس 2025 - 6:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 أغسطس 2025 - 6:12 م

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب من ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات تتضمن ألفاظًا خادشة وقيامها بالرقص بملابس مخالفة للحياء العام في الإسكندرية.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر صانعة محتوى مقاطع فيديو عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خارجة لا تتوافق مع قيم المجتمع، وقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام.

تم ضبط المتهمة "لها معلومات جنائية" مقيمة بالإسكندرية، وبحوزتها كمية من المواد المخدرة (حشيش، أفيون)، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد التعاطي، ونشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيق.

