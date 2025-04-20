روسيا: أوكرانيا انتهكت هدنة عيد الفصح أكثر من 1000 مرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أن الجيش الأوكراني قصف مواقع القوات الروسية 444 مرة بعد إعلان الهدنة، كما أطلق 48 طائرة مسيرة خلال الليل، ونفذ 900 ضربة باستخدام درونات كوادكوبتر.

وقالت في بيان، نقلته وكالة «سبوتنيك»، إن «جميع مجموعات القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة التزمت، بشكل صارم، بنظام وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 18:00 يوم 19 أبريل، وبقيت في الخطوط والمواقع التي حررتها سابقا».

وأضاف البيان: «على الرغم من إعلان هدنة عيد الفصح، حاولت القوات المسلحة الأوكرانية مهاجمة مواقع القوات الروسية في مناطق مستوطنتي سوخايا بالكا وبوجاتير في جمهورية دونيتسك ليلاً، والتي تم صدها».

وذكرت الوزارة أن «كييف استخدمت خلال الليل 48 طائرة دون طيار، بما في ذلك واحدة على أراضي شبه جزيرة القرم، كما أطلقت الوحدات الأوكرانية النار على مواقع قوات روسيا 444 مرة بالمدافع وقذائف الهاون، ونفذت 900 ضربة بطائرات دون طيار من نوع كوادكوبتر (مروحية رباعية مسيرة)».

وتابع البيان: «إضافة لذخائر مختلفة، بما في ذلك 12 قذيفة مدفعية، و33 ضربة من طائرات دون طيار، وسبعة عمليات رمي ذخائر، في المناطق الحدودية لمقاطعات بريانسك وكورسك وبيلجورود، وأدى ذلك إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، فضلاً عن إلحاق أضرار بالممتلكات المدنية».

من جانبه، أفاد الرئيس الأوكراني بأن المدفعية الروسية لا تزال نشطة في بعض المناطق واعترف في ذات الوقت بأن الأوضاع باتت أكثر هدوءا في أجزاء أخرى من البلاد.

وبعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدنة بمناسبة عيد الفصح، قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إن قوات موسكو قد قصفت مواقع أوكرانية 59 مرة وشنت خمس غارات.

وأضاف في تغريدة على منصة إكس: «في المجمل ونحن في صباح عيد الفصح، نستطيع القول إن الجيش الروسي يحاول إعطاء انطباع للجميع بأن هناك وقفا لإطلاق النار، بينما يستمر في محاولاته للتقدم في بعض المناطق ويكبد أوكرانيا خسائر»، وفق تعبير الرئيس زيلينسكي الذي دعا موسكو للالتزام الكامل ببنود وقف إطلاق النار.