وفاة المخرجة نادية سالم عن عمر يناهز 79 عاما

توفيت منذ قليل المخرجة نادية سالم، مؤلفة ومخرجة فيلم «صاحب الإدارة بواب العمارة» لنادية الجندي، عن عمر ناهز الـ79 عاما، ومن المقرر أن يشيع جثمانها غدا بعد صلاة الظهر من مسجد أبو بكر الصديق في منطقة شيراتون.

نادية سالم ولدت في 23 سبتمبر عام 1946، وحصلت على بكالوريوس الصحافة من كلية الآداب بالقاهرة عام 1969، ثم تخرجت بد ذلك من قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما بالقاهرة عام 1979، وانضمت بعد ذلك إلى المركز الوطني للسينما حيث أخرجت عدة أفلام وثائقية.

وأخرجت نادية سالم فيلمها القصير «وقائع شخصية لامرأة عصرية» كمشروع للتخرج من مهد السينما العالي بالقاهرة، وقالت عنه أنها اختارت موضوعه المتعلق بالمرأة لأن قضايا المرأة من خلال الأعمال الفنية مسألة كانت تشغلها منذ كانت طالبة في معهد السينما.

بدأت نادية سالم حياتها الفنية كمخرجة أفلام تسجيلية في مركز الفيلم المصري، وكان أولها فيلم «الطفل الشقيان» عام 198م، لتقوم بعد ذلك بتجربتها الوحيدة في الأفلام الروائية الطويلة من خلال فيلم «صاحب الإدارة بواب العمارة» عام 1985، من بطولة نادية الجندي، وعادل أدهم، وصفية العمري، وحسين الشربيني، ونجاح الموجي، ومحمد أبو الحسن، وأحمد لوكسر، وعلا رامي، وإيهاب خورشيد، وسهير شلبي.

كما أخرجت نادية سالم أفلام وثائقية أخرى مثل «الجن الأحمر»، و«زار»، و«سور مصر العظيم»، وحصلت عن فيلمها «الطفل الشقيان» على عدة جوائز من مهرجان موسكو ومهرجان ليبزج الدولي للأفلام القصيرة.