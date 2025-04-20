شركة كهرباء السودان تصدر بيانا توضيحيا حول حالة الإمداد الكهربائي

ناشدت شركة كهرباء السودان في بيان لها اليوم السودانيين في ولاية البحر الأحمر بمواصلة ترشيد استهلاك الكهرباء لضمان استمرارية البرمجة العادلة للتغذية المتاحة.

واعربت عن إعتذارها العميق لمواطني ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر ولكل المناطق المتأثرة، على هذا الانقطاع الخارج عن إرادتهم، مؤكدة التزامها التام ببذل كل ما في وسعها لإعادة الإمداد الكهربائي بشكل كامل ومستقر في أقرب وقت، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وقال البيان:" تتقدم شركة كهرباء السودان بجزيل الشكر والتقدير للمواطنين في جميع المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي، نتيجة القصف الذي استهدف المحطات التحويلية في مروي وعطبرة من قبل المليشيا المتمردة.

وأضاف البيان أنه "منذ بداية الأزمة، بذلت الفرق الفنية من مهندسين وفنيين وعمال أقصى جهودها لإيجاد حلول ومعالجات بديلة للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية. وقد أُنجزت أعمال الصيانة الأولية، وتمت تجربة إعادة التغذية عبر الخطوط الرئيسية، وبفضل الله، نجحت الجهود في إعادة التيار الكهربائي تدريجياً إلى ولاية الخرطوم، بعد عدة محاولات متواصلة".

وتابع البيان "أما في ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر، فقد تأخرت عملية إعادة التيار بسبب حجم الأضرار الكبيرة التي لحقت بمحطة عطبرة".

ولفت البيان إلى أنه ما زالت الفرق المختصة تعمل على مدار الساعة لإجراء الصيانة اللازمة في أسرع وقت ممكن.

وأوضحت الشركة أنه في إطار الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة، تم توفير إمداد جزئي لولاية البحر الأحمر عبر البارجة، والتي تغطي حالياً حوالي 30٪ فقط من احتياجات الولاية.

كما ناشد البيان السودانيين الكرام في الولاية بمواصلة ترشيد استهلاك الكهرباء لضمان استمرارية البرمجة العادلة للتغذية المتاحة.