غزة: استشهاد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شرق رفح

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أفادت شبكة «قدس» الإخبارية، باستشهاد 5 مواطنين في قصف مسيرة تابعة للاحتلال مجموعة من الفلسطينيين قرب مفترق صوفا شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت عبر منصتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد، إن طائرات الاحتلال استهدفت كذلك تجمعاً للفلسطينيين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

ونشرت الشبكة صورة للدماء وهي تغطي خبزًا كان بحوزة أحد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، صباح الأحد، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 44 شهيدًا و145 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 51 ألفًا و201 شهيد، و116 ألفًا و869 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف العدوان على غزة، إلى 1827 شهيدًا، و4828 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.